Devisen: Euro steigt im späten US-Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag im späten US-Devisenhandel zum US-Dollar zugelegt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0592 US-Dollar bezahlt. Zwischenzeitlich kletterte der Euro über die Marke von 1,06 Dollar auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,0572 (Freitag: 1,0524) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9459 (0,9502) Euro gekostet.

Solide Konjunkturdaten aus den USA vermochten dem Dollar keinen Auftrieb zu geben. Die Aufträge für langlebige Güter stiegen im Mai spürbar und stärker als von Analysten erwartet. Bei langlebigen Gütern handelt es sich um industriell gefertigte Waren wie Maschinen./bek/men