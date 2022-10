Devisen: Eurokurs gibt nach - Pfund trotz Kehrtwende schwach

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag in einem unruhigen Umfeld nachgegeben. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 0,9740 US-Dollar und damit knapp einen halben Cent weniger als am Morgen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 0,9717 (Donnerstag: 0,9739) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 1,0291 (1,0268) Euro.

Der Euro wurde vor allem durch den festeren Dollar belastet. Auch andere Währungen standen gegenüber der US-Währung unter Druck. Schon seit längerem wird der Dollar durch die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank getrieben. Die Fed hat ihren Leitzins in diesem Jahr schon um drei Prozentpunkte angehoben. Im Jahresverlauf werden weitere Anhebungen erwartet.

Das britische Pfund konnte unterdessen nicht von einer finanzpolitischen Kehrtwende der Regierung profitieren. Vielmehr verlor die Währung des Königreichs weiter an Wert. Nach nur wenigen Wochen im Amt trat Finanzminister Kwasi Kwarteng am Freitag zurück. Premierministerin Liz Truss kündigte einen neuen Finanzplan an. Die Skepsis an den Fiskalplänen der neuen Regierung war so groß, dass die Notenbank des Landes milliardenschwere Stützungskäufe von Staatsanleihen durchführen musste.

Kräftige Kursgewinne verbuchte dagegen der ungarische Forint. Die Notenbank des Landes stemmte sich mit weiteren Maßnahmen gegen den monatelangen Kursverfall des Forint. Auch in Ungarn ist die Inflation sehr hoch, was weitere geldpolitische Straffungen erforderlich macht. Die Notenbank hatte zuletzt jedoch eher ein Stillhalten signalisiert, was den Forint nur weiter geschwächt hatte.

Unter hohem Druck steht weiter der japanische Yen. Gegenüber dem US-Dollar fiel die Währung der weltweit drittgrößten Volkswirtschaft vor dem Wochenende auf den tiefsten Stand seit dem Jahr 1990. Analysten blicken gespannt auf das Finanzministerium und die Notenbank, die vor wenigen Wochen erstmals seit langer Zeit gegen die Yen-Schwäche am Markt interveniert hatten. Grund für die starken Verluste des Yen ist die Geldpolitik der Bank of Japan, die sich bisher nicht gegen die Inflation zur Wehr setzt.

Zu wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86823 (0,86513) britische Pfund, 143,63 (142,94) japanische Yen und 0,9757 (0,9725) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde in London am Nachmittag mit 1651 Dollar gehandelt. Das waren 15 Dollar weniger als am Vortag./bgf/nas