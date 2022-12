Devisen: Eurokurs nach US-Daten weiter über 1,06 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch über 1,06 US-Dollar geblieben. Die Gemeinschaftswährung behauptet bereits seit einigen Tagen größtenteils diese Marke, nachdem am Dienstag letzter Woche aktuelle Teuerungsdaten aus den USA das Bild einer abflauenden Inflation in den Vereinigten Staaten weiter verfestigt und damit den Dollar im Vergleich zum Euro stark belastet hatten. Am Nachmittag notierte der Eurokurs bei 1,0618 Dollar und damit in etwa auf Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0636 (Dienstag: 1,0599) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9402 (0,9435) Euro.

Vor dem sich nähernden Weihnachtsfest nimmt die Aktivität an den Finanzmärkten traditionell ab. Etwas Auftrieb hatte der Euro zwischenzeitlich durch die leicht gestiegene Verbraucherstimmung in Deutschland erhalten. Das von dem Forschungsunternehmen GfK ermittelte Konsumklima stieg zum dritten Mal in Folge. Sowohl die Konjunktur- und Einkommenserwartung als auch die Anschaffungsneigung hatten sich verbessert. Zu der günstigen Entwicklung hatten vor allem die Energiepreise beigetragen, die moderater gestiegen waren als erwartet.

Die verbesserte Stimmung sei aber mit Vorsicht zu genießen, schrieb Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank: "Man darf nicht vergessen, dass die Erholung - sicher auch gestützt von den Entlastungsmaßnahmen der Bundesregierung - in einem weiterhin sehr fragilen Umfeld stattfindet." Ukraine-Krieg, Energiekosten und Inflation bergen dem Experten zufolge weiterhin genug Potenzial, um die aufkeimende Hoffnung schnell wieder zu enttäuschen.

Konjunkturdaten aus den USA lieferten derweil keine klaren Signale. So hat sich die Stimmung der Verbraucher im Dezember zwar deutlich aufgehellt. Der Abwärtstrend am Immobilienmarkt aber hält an: Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im November den zehnten Monat in Folge zurück. "Mehr potenzielle Hauskäufer konnten sich keinen Hypothekenkredit mehr leisten, da die Zinsen gestiegen sind", sagte Lawrence Yun, Chefökonom der Maklervereinigung National Association of Realtors.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,87651 (0,87530) britische Pfund, 140,29 (140,58) japanische Yen und 0,9836 (0,9854) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1821 Dollar gehandelt. Das waren etwa 3 Dollar mehr als am Vortag./la/jsl/he