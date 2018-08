Darum sinkt der Eurokurs

Anzeige, Capital at risk Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 300 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 30.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt Bonus sichern. Jetzt informieren

Am Morgen hatte der Euro noch knapp über der Marke von 1,16 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,1589 (Dienstag: 1,1602) Dollar festgesetzt.

Die Kursausschläge hielten sich jedoch in Grenzen. Es stehen keine den Markt bewegenden Konjunkturdaten aus der Eurozone an. In den USA könnten am Nachmittag Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe den Markt bewegen.

Die türkische Lira hat ihre Talfahrt fortgesetzt und fiel zum Dollar und Euro auf neue Rekordtiefstände. Der US-Dollar erreichte einen Höchststand von 5,4487 Lira. Die Lira hat seit Jahresbeginn zu Euro und Dollar mehr als ein Viertel ihres Wertes verloren. Der Besuch einer türkischen Delegation in Washington hat laut Medienberichten keine Lösung des Konfliktes um den in der Türkei festgehaltenen Pastor Andrew Brunsen erreicht. Weitere Sanktionen der USA gegen die Türkei würden die sowieso schon angeschlagene Wirtschaft zusätzlich belasten.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: Denis Vrublevski / Shutterstock.com, Nataliia Melnychuk / Shutterstock.com, Rebell / Shutterstock.com, Zepedrocoelho / Shutterstock.com