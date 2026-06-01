Die wichtigsten Devisenpaare notieren am Freitagmorgen in etwa auf dem Niveau des Vorabends. Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel

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