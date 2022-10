Devisen: Weiter steigende Anleiherenditen bremsen Euro-Erholung aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag nur temporär von seinem Kursrutsch zur Wochenmitte erholt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung mit 0,9785 US-Dollar zuletzt wieder deutlich weniger als im europäischen Nachmittagsgeschäft. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 0,9811 (Mittwoch: 0,9778) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 1,0193 (1,0227) Euro gekostet.

Als Belastungsfaktor erwiesen sich die weiter steigenden Anleiherenditen. So kletterte die viel beachtete Rendite für US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren zuletzt auf 4,22 Prozent, womit sie sich noch weiter von der Vier-Prozent-Marke nach oben absetzte. Das machte nicht nur als riskanter geltenden Anlageklassen wie Aktien zu schaffen, wie der Dreh der US-Börsen in die Verlustzone zeigte. Diese Entwicklung begünstigte auch den Dollar als Weltreservewährung und "sicherer Hafen" im Vergleich zu anderen Währungen./gl/he