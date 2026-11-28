Devonian Health Group hat am 26.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Devonian Health Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,23 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,180 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Devonian Health Group in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 94,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,1 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 1,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,300 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -2,460 CAD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Devonian Health Group 1,79 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 92,41 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 23,59 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion Finanzen.net