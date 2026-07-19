Devyser Diagnostics Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

21.07.26 06:35 Uhr

Devyser Diagnostics Registered lud am 20.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,10 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Devyser Diagnostics Registered 0,080 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 60,2 Millionen SEK, gegenüber 67,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,68 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.net