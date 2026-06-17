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DEWB: Bodenbildung - mit Chance auf mehr?

19.06.26 15:47 Uhr

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Die FinTech-Industrie hat eine mehrjährige Konsolidierungsphase mit weltweit kontinuierlich abnehmenden Finanzierungsrunden hinter sich, was die Unternehmen aus dem Sektor unter Druck gesetzt hat. Das hat auch die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft, kurz DEWB, zu spüren bekommen, die in die Branche investiert und deren Kurs sich über inzwischen längere Zeit rückläufig entwickelt hat.

Ein erster dynamischer Erholungsversuch im Sommer 2025 hatte zwar Hoffnung auf eine nachhaltige Trendwende geweckt, erwies sich letztlich aber als nicht tragfähig. Inzwischen notiert die Aktie wieder in der Nähe der früheren Tiefs, ohne diese klar zu unterschreiten. Die zuletzt zu beobachtende Seitwärtsbewegung unter erhöhten Schwankungen deutet immerhin darauf hin, dass der zuvor dominierende kurzfristige Abwärtstrend an Dynamik verloren hat. 

Das [...]

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