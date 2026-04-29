DEWB: Wann kommt der Stein ins Rollen?

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Die Aktie von DEWB befindet sich immer noch in der Bodenbildungsphase und dabei auf niedrigem Niveau. Doch Impulse für eine nachhaltige Trendwende sind denkbar.

Seit anderthalb Jahren läuft bei der Aktie von DEWB eine sehr volatile Bodenbildung. Die mehrjährige Marktkonsolidierung im FinTech-Sektor, in den die Beteiligungsgesellschaft investiert, hat in den Geschäftszahlen und im Chart deutliche Spuren hinterlassen, trotzdem gibt es Hoffnung auf eine Trendwende.

Bei Kernbeteiligungen geht es voran

Denn die beiden wichtigsten Beteiligungen, der börsennotierte Asset-Management-Spezialist LAIQON (Anteil: 14,8 Prozent) sowie Stableton (Anteil: 12,2 Prozent), die eine Plattform für alternative Investments aufgebaut haben, machen Fortschritte. LAIQON hat die Assets under Management im ersten Quartal 2026 gegenüber dem Vorjahr um 49 Prozent auf rund 9,8 Mrd. Euro gesteigert und das in eine Ausweitung der Erlöse um 63 Prozent auf 10,6 Mio. Euro sowie eine Verbesserung des EBITDA von -2,8 auf -1,2 Mio. Euro umgemünzt. Mit weiterem kräftigem Wachstum und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sollen der Umsatz im Gesamtjahr auf 53 bis 58 Mio. Euro und das EBITDA auf 4,5 bis 7,5 Mio. Euro steigen. Wenn sich dieses Szenario in den LAIQON-Zahlen noch stärker abzeichnet, sollte die Aktie profitieren – und das auch positiv auf DEWB abfärben. Im Vorwärtsgang ist weiterhin auch Stableton, die in den letzten zwei Jahren stark vom Investitionsboom in große US-Tech-Titel profitiert haben. Denn das Unternehmen hat u.a. eine Möglichkeit zur vorbörslichen Beteiligung an Unicorns geschaffen. Und der jüngste Anstieg der Nasdaq auf ein neues Allzeithoch sollte dieses Geschäft weiter beflügeln.

Anteilskäufe perspektivisch denkbar

Die DEWB-Aktie läuft noch nicht, aber bei den beiden wichtigsten Beteiligungen läuft es operativ gut. Perspektivisch dürfte das der Beteiligungsgesellschaft lukrative Anteilsverkäufe ermöglichen. Wenn dieses Szenario im Jahresverlauf konkreter wird, sehen wir gute Chancen, dass die Aktie von DEWB aus der Bodenbildungsphase in einen Aufwärtstrend übergeht.

Auch bei der Aktie von Pyramid verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Trendumkehr. Das Unternehmen berichtet bereits seit Längerem über eine gute Auftragslage und hat nun eine zentrale Hürde überwunden, um die vorhandene Nachfrage auch ertragswirksam umzusetzen: zum Artikel

Eine überraschende Nachricht gab es am Wochenende hingegen von clearvise, die, gemessen an der Marktreaktion, wohl weitere Fragen aufgeworfen hat: zum Artikel

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Erstellung am 29.04.26 um 7:23 Uhr.

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