DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.634 +0,8%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

DFB-Pokal: Bayern gegen Hertha - BVB zu Gast in Frankfurt

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3.04 EUR -0.03 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen

DORTMUND (dpa-AFX) - Rekord-Pokalsieger FC Bayern München trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals zu Hause auf Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durch den Frauen-Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch.

Werbung

Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) bekommt es auswärts mit Eintracht Frankfurt zu tun. "So richtig gefällt mir das nicht, was ihr da vorne veranstaltet", sagte Dortmunds Stadionsprecher Norbert Dickel in einer ersten Reaktion in der ARD.

Leverkusen gegen Leipzig

Bayer (Bayer) Leverkusen tritt im Duell zweier Europapokal-Teilnehmer gegen RB Leipzig an. Vorjahresfinalist VfB Stuttgart trifft zu Hause auf den Zweitligisten Dynamo Dresden. Borussia Mönchengladbach empfängt den SV Darmstadt, der 1. FC Kaiserslautern den SC Freiburg. Der VfL Bochum hat den FC Augsburg zu Gast, Holstein Kiel den 1. FC Köln. Das Achtelfinale findet am 1. und 2. Dezember statt.

Die Viertelfinal-Begegnungen steigen dann im Februar des kommenden Jahres, die beiden Halbfinal-Spiele im April. Das Finale im Berliner Olympiastadion findet am 29. Mai statt./cjo/DP/men

Aktuelle BVB (Borussia Dortmund) Aktie News

Werbung

BVB (Borussia Dortmund) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
17.02.26 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.25 BVB (Borussia Dortmund) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.