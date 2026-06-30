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DFB-Trikots sind nach WM-Aus deutlich günstiger zu haben

01.07.26 17:48 Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft haben zahlreiche Online-Händler die Preise für die Trikots reduziert. Inklusive Rabattaktion ist das weiße Heimtrikot mit quer über die Brust laufenden Streifen in Schwarz, Rot und Gold aktuell für etwa 60 bis 80 Euro zu haben. Das zeigt eine Stichprobe bei Händlern wie Intersport, SportScheck, Breuninger, Otto, Sport2000 und Zalando. Regulär kostete das Trikot 100 Euro.

Die Preise für das dunkle Auswärtstrikot mit den hellblauen Elementen folgen einem ähnlichen Trend. Die dem Spielertrikot nachempfundene Version für ursprünglich 150 Euro gibt es bei vielen Händlern für rund 100 Euro.

Zwei Modelle

Die DFB-Elf war am Montag im Sechzehntelfinale gegen Paraguay nach einem 3:4 im Elfmeterschießen ausgeschieden. Das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko endete damit für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann früher als erwartet. Grundsätzlich gibt es die Trikots in zwei Varianten: das Fan-Trikot für Anhänger sowie das teurere Authentic-Modell, das dem offiziellen Spielertrikot in Material und Passform näherkommt.

Kurz vor dem Ausscheiden hatten Hersteller und Handel große Erwartungen an das Trikotgeschäft geknüpft. adidas-Chef Björn Gulden schätzte zuletzt, dass in Summe mehr als drei Millionen Deutschland-Trikots verkauft würden, dreimal so viele wie noch bei der Weltmeisterschaft in Katar vor vier Jahren. Ob diese Prognose nach dem frühen Aus zu halten ist, war zunächst nicht bekannt. Auch Intersport-Chef Alexander von Preen hatte vor dem Turnier erklärt, er rechne damit, die Verkaufszahlen der Heim-EM 2024 übertreffen zu können. Die Voraussetzung dafür sei aber ein erfolgreiches Abschneiden der DFB-Elf.

Bekanntes Muster nach Turnier-Aus

Sinkende Preise nach einen Turnier-Aus sind nicht neu. 2022, als die deutsche Nationalmannschaft in Katar bereits in der Vorrunde ausgeschieden war, hatte Hersteller Adidas die Preise für die Heimtrikots im eigenen Online-Shop direkt halbiert. Aktuell sind die Trikots bei dem Unternehmen aus Herzogenaurach aber noch zum vollen Preis gelistet.

Die WM-Trikots sind die vorerst letzten von Adidas für die Nationalmannschaft. Denn der Ausrüstervertrag zwischen dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und dem Hersteller endet nach mehr als 70 Jahren. Ab 2027 übernimmt der US-Sportartikelhersteller Nike die Ausrüstung der deutschen Elf./jwe/DP/zb

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