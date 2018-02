DGAP-Ad hoc: Deutsche Industrie Grundbesitz AG Inhaber-Akt

DGAP-Ad-hoc: Deutsche Industrie REIT-AG / Schlagwort(e): Ankauf

Insiderinformation gem. Art. 17 MAR - Ad hoc Deutsche Industrie REIT-AG erwirbt zwei Gewerbeobjekte in Wuppertal und Remscheid Rostock, 14.02.2018 - Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1) hat zwei Gewerbeobjekte in Wuppertal und Remscheid (Nordrhein-Westfalen) für zusammen 13,7 Mio. EUR erworben. Die beiden Immobilien haben eine vermietbare Fläche von ca. 36.825 m² und erzielen eine annualisierte Miete von rund 1,48 Mio. EUR. Der Eigentumsübergang erfolgt voraussichtlich im April 2018. Die Deutsche Industrie REIT-AG verfügt nach dieser Transaktion über ein Gesamtportfolio von 12 Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von rund 379.000 m², einer annualisierten Gesamtmiete von rund 11,2 Mio. EUR und einem Portfoliowert von ca. 101,6 Mio EUR. Detaillierte Informationen über die Deutsche Industrie REIT-AG finden Sie unter: http://www.deutsche-industrie-reit.de/

Kontakt:

Deutsche Industrie REIT-AG

Herr René Bergmann

August-Bebel-Str. 68

14482 Potsdam

