DGAP-Ad hoc: Deutsche Rohstoff AG

Deutsche Rohstoff AG: Vorläufige Jahreszahlen zeigen starkes Wachstum



Umsatz über, EBITDA am oberen Ende der Prognose/Konzernergebnis 7,7 Mio. Euro Mannheim. Der Deutsche Rohstoff Konzern hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 53,7 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR) und ein Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (EBITDA) in Höhe von 36,6 Mio. EUR (Vorjahr: 6,4 Mio. EUR) erzielt. Der Umsatz lag damit über der Prognose vom November, die auf rund 50 Mio. EUR gelautet hatte, das EBITDA am oberen Rand der Prognose von 35-37 Mio. EUR. Das Konzernergebnis beläuft sich nach den vorläufigen Zahlen auf 7,7 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR). Liquide Mittel (Bankguthaben und Wertpapiere des Umlaufvermögens) standen dem Konzern am 31.12.2017 in Höhe von rund 30 Mio. EUR zur Verfügung. Alle Zahlen für 2017 sind vorläufig und ungeprüft. Den geprüften Konzernabschluss wird die Deutsche Rohstoff AG voraussichtlich am 7. Mai veröffentlichen. Mannheim, 14. März 2018 Die Deutsche Rohstoff identifiziert, entwickelt und veräußert attraktive Rohstoffvorkommen in Nordamerika, Australien und Europa. Der Schwerpunkt liegt in der Erschließung von Öl- und Gaslagerstätten in den USA. Metalle wie Gold, Kupfer, Seltene Erden, Wolfram und Zinn runden das Portfolio ab. Weitere Informationen unter www.rohstoff.de Kontakt Deutsche Rohstoff AG

Dr. Thomas Gutschlag, CEO

Tel. +49 621 490 817 0

