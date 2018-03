DGAP-Ad-hoc: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Personalie

VAPIANO erweitert Vorstandsteam: Cornelius Everke übernimmt ab 1. Mai die Aufgabe des COO der Gesellschaft



20.03.2018 / 21:58 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





Köln, 20. März 2018 - Der Aufsichtsrat der VAPIANO SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat in seiner heutigen Sitzung Cornelius Everke (53) mit Wirkung ab dem 1. Mai 2018 zum neuen Vorstandsmitglied der Gesellschaft bestellt und zum Chief Operating Officer (COO) berufen. In dieser Funktion wird Cornelius Everke die Segmente "Rest of Europe", "Rest of World" sowie weitere Zentralressorts verantworten und das aktuelle Vorstandsteam um Vorstandsvorsitzenden Jochen Halfmann und Finanzvorstand Lutz Scharpe ergänzen.

Investor Relations Kontakt:

Dr. Andrea Rolvering

Mobil: +49 151 5445 9750

Telefon: +49 221 67001 301

E-Mail: a.rolvering@vapiano.eu



Finanz- und Wirtschaftspresse:

Dariusch Manssuri, IR.on AG

Mobil: +49 173 566 2776

Telefon: +49 221 9140 975

E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com