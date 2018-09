DGAP-Adhoc: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Aufstieg in den regulierten Markt an der Börse Düsseldorf

DGAP-Ad-hoc: Aladdin Blockchain Technologies Holding SE / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Aufstieg in den regulierten Markt an der Börse Düsseldorf



19.09.2018 / 17:23 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Aladdin Blockchain Technologies Holding SE: Aufstieg in den regulierten Markt an der Börse Düsseldorf



- Aladdin hat die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf beantragt



- Der Handel der Aladdin-Aktien im regulierten Markt wird voraussichtlich ab dem 26. September 2018 beginnen



Berlin, Deutschland 19. September 2018 - Aladdin Blockchain Technologies Holding SE ("Aladdin", "die Gesellschaft") gibt heute bekannt, dass sie die Zulassung ihrer Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf beantragt hat. Der Handel mit Aladdin-Aktien im regulierten Markt wird voraussichtlich ab dem 26. September 2018 beginnen. Die Aladdin-Aktien sind derzeit noch in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf einbezogen.



Die Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Börse Düsseldorf und der Aufstieg aus dem Freiverkehr der Börse Düsseldorf in den regulierten Markt an der Börse Düsseldorf sind Teil der strategischen Positionierung von Aladdin am Kapitalmarkt. Mit dem Aufstieg und den damit verbundenen höheren Transparenz- und Offenlegungspflichten soll die Attraktivität der Aladdin-Aktie am Kapitalmarkt erhöht und die Aufmerksamkeit von Investoren und Analysten erhöht werden.





Wade Menpes-­Smith, CEO



Kontakt:

Aladdin Blockchain Technologies Holding SE, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel 0307700 140 449, Fax 030/700 140 150, email: info@aladdinid.com, www.aladdinid.com Kontakt:Aladdin Blockchain Technologies Holding SE, Unter den Linden 10, 10117 Berlin, Tel 0307700 140 449, Fax 030/700 140 150, email: info@aladdinid.com, www.aladdinid.com 19.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de