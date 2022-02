DGAP-Adhoc: Allane SE: Erhöhter Rückstellungsbedarf für Rechtsstreitigkeiten sowie hohe Unsicherheit hinsichtlich der EBT-Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021

DGAP-Ad-hoc: Allane SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Allane SE: Erhöhter Rückstellungsbedarf für Rechtsstreitigkeiten sowie hohe Unsicherheit hinsichtlich der EBT-Erwartungen für das Geschäftsjahr 2021



02.02.2022 / 21:03 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pullach, 02.02.2022 - Der Vorstand der Allane SE ist heute aufgrund einer neuen Einschätzung im Rahmen von gegen die Gesellschaft geführten Rechtsstreitigkeiten zu der Einschätzung gelangt, dass sich die in diesem Zusammenhang gebildeten Rückstellungen für aus diesen Rechtsstreitigkeiten resultierenden Kosten in einem niedrigen einstelligen Millionen Euro Bereich weiter erhöhen können und sich dieser Umstand auf die Ertragslage im Geschäftsjahr 2021 auswirken würde. Die genaue Höhe der Rückstellungserhöhung kann derzeit noch nicht mit hinreichender Sicherheit abgeschätzt werden und hängt insbesondere von der Beibehaltung der vom Vorstand verfolgten Prozessstrategie ab, die gegenwärtig einer Evaluierung unterzogen wird. Die abschließende Bestimmung der zum 31. Dezember 2021 erforderlichen Rückstellungen und die Abschlussprüfung für das Jahr 2021 sind gegenwärtig noch nicht abgeschlossen. Der Vorstand kann daher zum jetzigen Zeitpunkt noch keine belastbare Aussage über die genaue Höhe des EBT für das Jahr 2021 treffen. Er ist jedoch heute zu der Einschätzung gelangt, dass in Bezug auf die am 24. März 2021 kommunizierte und am 8. Dezember 2021 bestätigte EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2021 innerhalb einer Spanne zwischen 5,5 und 6,5 Mio. Euro eine hohe Unsicherheit besteht. Die Unsicherheiten bei den relevanten Rückstellungen bewegen sich derzeit in einem niedrigen einstelligen Millionen Euro Bereich. Nach den aktuellen Planungen der Gesellschaft sollen die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 am 23. März 2022 veröffentlicht werden.

