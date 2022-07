DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Abschluss einer Kreditvereinbarung über EUR 500 Mio. und Nutzung des Erlöses zur Ausschüttung einer Sonderdividende von rund EUR 500 Mio.

DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Dividende

alstria office REIT-AG: Abschluss einer Kreditvereinbarung über EUR 500 Mio. und Nutzung des Erlöses zur Ausschüttung einer Sonderdividende von rund EUR 500 Mio.



15.07.2022 / 20:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die alstria office REIT-AG schließt eine Kreditvereinbarung über ein besichertes Darlehen in Höhe von EUR 500 Mio. ab. Der Erlös wird genutzt, um, vorbehaltlich eines entsprechenden Hauptversammlungsbeschlusses, rund EUR 500 Mio. an Kapital an die Aktionäre in Form einer Sonderdividende auszuschütten. Hamburg, 15. Juli 2022 Der Vorstand der alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1 (Aktien), ISIN: XS2191013171 (Anleihe 2020), ISIN: XS2053346297 (Anleihe 2019), ISIN: XS1717584913 (Anleihe 2017), ISIN: XS1346695437 (Anleihe 2016)) hat heute mit einem Bankenkonsortium eine Kreditvereinbarung über ein besichertes Darlehen in Höhe von EUR 500 Mio. abgeschlossen. Die Laufzeit des Darlehens beträgt fünf Jahre. Der Erlös wird vorbehaltlich eines Beschlusses einer außerordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft voraussichtlich Ende August 2022 genutzt, um Kapital in Höhe von rund EUR 500 Mio. an die Aktionäre in Form einer Sonderdividende auszuschütten. Kontakt IR/PR:

Julius Stinauer Steinstr. 7

20095 Hamburg Telefon: +49 (0) 40 226 341-344 Email: jstinauer@alstria.de Weitere Informationen: alstria.de beehive.work linkedin.com/company/alstria-office-reit-ag

Über alstria Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 31. März 2022 umfasste das Portfolio 110 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,4 Mio. m2.

Disclaimer: Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt kein Verkaufsangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der alstria office REIT-AG in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist, dar. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (dem "Securities Act") oder anwendbaren staatlichen oder ausländischen Wertpapiergesetzen registriert. Die in dieser Ankündigung beschriebenen Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten werden diese Wertpapiere nicht öffentlich angeboten.



Weder diese Mitteilung noch eine Kopie davon dürfen direkt oder indirekt in oder in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, Südafrika oder einen anderen Staat oder eine andere Gerichtsbarkeit, in der eine solche Handlung rechtswidrig wäre, aufgenommen, übertragen oder verbreitet werden. Die Nichteinhaltung dieser Einschränkung kann einen Verstoß gegen die US-amerikanischen, kanadischen, australischen, japanischen, südafrikanischen oder anderen geltenden Wertpapiergesetze darstellen.



15.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de