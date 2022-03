DGAP-Adhoc: Aumann AG: Vorstand der Aumann AG schlägt Dividendenzahlung in Höhe von 0,10 je Aktie für 2021 vor

DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Dividende/Dividende

Aumann AG: Vorstand der Aumann AG schlägt Dividendenzahlung in Höhe von 0,10 je Aktie für 2021 vor



30.03.2022 / 20:59 CET/CEST

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Aumann AG (Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute beschlossen, der am 08. Juni 2022 geplanten und virtuell stattfindenden Hauptversammlung die Zahlung einer Dividende in Höhe von 1,5 Mio. bzw. 0,10 je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen.

Im abgeschlossenen Geschäftsjahr konnte Aumann den Auftragseingang um 50,4 % auf 236,6 Mio. steigern. Die zum 31. Dezember 2021 auf 103,3 Mio. ausgebaute Liquiditätsposition sowie das prognostizierte Umsatz- und Ergebniswachstum versetzen Aumann in die Lage, seine Aktionäre durch die Wiederaufnahme einer Dividendenzahlung an der positiven Geschäftsentwicklung teilhaben zu lassen. Weiterhin verfügt Aumann über ausreichend finanzielle Mittel zur Sicherung des organischen Wachstums sowie für neue Unternehmenszukäufe.



Der vollständige Geschäftsbericht 2021 wird am 31. März 2022 auf www.aumann.com veröffentlicht.

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Sebastian Roll (CEO)

Jan-Henrik Pollitt (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

