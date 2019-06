DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA: AURELIUS verkauft Solidus-Gruppe für 330 Mio. EUR



27.06.2019 / 23:38 CET/CEST

Veröffentlichung von Insiderinformationen gem. Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Beteiligungsverkauf AURELIUS verkauft Solidus-Gruppe für 330 Mio. EUR München, 27. Juni 2019 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) veräußert ihre Konzerntochter Solidus Solutions an von Centerbridge Partners L.P. beratene Private Equity Fonds. Der Verkaufspreis (Enterprise Value) wird zum Vollzugstag ca. 330 Mio. EUR betragen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und dem Abschluss der Konsultation mit dem zentralen Betriebsrat der Solidus Solutions in den Niederlanden. Mit dem Closing der Transaktion wird in den nächsten acht bis zwölf Wochen gerechnet.



