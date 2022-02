DGAP-Adhoc: Aus Munich Brand Hub AG wird Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Sachkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt

DGAP-Ad-hoc: Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Aus Munich Brand Hub AG wird Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG: Sachkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



08.02.2022 / 19:26 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Munich Brand Hub AG wurde umbenannt in Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG / Sachkapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt



München, 8. Februar 2022 - Die Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG (ISIN: DE000A2GS6K1) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 12. Mai 2021 beschlossene Namensänderung und Sachkapitalerhöhung vollzogen und in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen wurde.



Mit der Namensänderung kann nun auch die strategische Neuausrichtung zu einem Infrastrukturanbieter für Wasserstofftankstellen und Stromladesäulen nach außen vollzogen werden.



Die Hauptversammlung hatte in ihrer ordentlichen Hauptversammlung am 12. Mai 2021 unter anderem folgenden Beschluss gefasst: "Das Grundkapital der Gesellschaft wird gemäß §§ 183, 27, 33 AktG von Euro 500.000,- um bis zu Euro 45.000.000,- auf bis zu Euro 45.500.000,- durch Ausgabe von bis zu 45.000.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien ohne Nennbetrag zu einem Ausgabebetrag von Euro 1,- pro Aktie gegen Sacheinlagen erhöht. Die neuen Aktien werden mithin zu einem Gesamtausgabebetrag von bis zu Euro 45.000.000,- ausgegeben. Die neuen Aktien sind von Beginn des bei Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister laufenden Geschäftsjahres an gewinnberechtigt."



Gegen die Beschlüsse der Hauptversammlung hatten einige Aktionäre eine Anfechtungs- und Nichtigkeitsklage beim Landgericht München erhoben, welche durch Vergleich vom 3. November 2021 beendet wurde. Der Wert der Sacheinlage wurde gemäß Wertgutachten vom 24. November 2021 in Höhe von Euro 54.419.121,97 bestätigt.



Den Gesellschaftern der EV Charge Holding Ltd., London wurden im Gegenzug für die Einbringung sämtlicher Geschäftsanteile insgesamt 4,5 Mio. neue Stückaktien der Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG übertragen. Die Namensänderung und Kapitalerhöhung wurden am 1. Februar 2022 in das Handelsregister des Amtsgerichts München eingetragen. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt nunmehr Euro 5.000.000,- und ist eingeteilt in 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien.



Kontakt:

Xia Zhao, Vorstand

Hydrogen Fuel and EV Charge Solutions AG

