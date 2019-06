DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Insolvenz eines Kreditnehmers

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Insolvenz

AutoBank AG: Insolvenz eines Kreditnehmers



11.06.2019 / 15:58 CET/CEST

Die FHVG Fahrzeughandels- und Vermietungsgesellschaft m.b.H. Nfg. KG, an der die Autobank AG einen Anteil in Höhe von 40% der Kommanditanteile hält und an die die Autobank AG einen Kredit in Höhe von aktuell EUR 1,66 Mio ausgereicht hat, hat nach dem Scheitern von Sanierungsgesprächen beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Die Autobank AG geht davon aus, dass das Insolvenzgericht diesem Antrag stattgeben wird. Unter Berücksichtigung von Sicherheiten ergibt sich infolge des Insolvenzantrages in Bezug auf den aushaftenden Kredit bei der Autobank AG mit heutigem Tag ein Vorsorgebedarf von bis zu EUR 1,6 Mio, der sich unmittelbar im Ergebnis sowie den Eigenmitteln der Bank niederschlägt.

Der Vorstand der Autobank AG hat bereits Maßnahmen vorbereitet, um die daraus resultierenden gesunkene Eigenmittelquote zeitnah auszugleichen.

Kontakt:Mag.DI Christian SassmannMitglied des VorstandsChristian.sassmann@autobank.at