DGAP-Adhoc: Aves One AG: Verlängerung wesentlicher Kreditverträge zu verbesserten Konditionen und dadurch eine jährliche Senkung des Zinsaufwands von mehr als EUR 1,0 Mio.

DGAP-Ad-hoc: Aves One AG / Schlagwort(e): Finanzierung

Aves One AG: Verlängerung wesentlicher Kreditverträge zu verbesserten Konditionen und dadurch eine jährliche Senkung des Zinsaufwands von mehr als EUR 1,0 Mio.



03.09.2018 / 19:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Hamburg, 3. September 2018 - Die Aves One AG (Aves), ein stark wachsender Investor im Bereich Logistik-Assets, hat die Finanzierungsstrukturen weiter verbessert. Kreditverträge im Volumen von EUR 155 Mio., die zur Teilfinanzierung des vorhandenen Rail-Portfolios abgeschlossen wurden, konnten vorzeitig zu verbesserten Konditionen refinanziert werden. Die deutlich niedrigere Zinsbelastung führt zu einer jährlichen Reduzierung des Zinsaufwands in Höhe von mehr als EUR 1,0 Mio. Weitere Informationen: www.avesone.com Kontakt

Aves One AG

Jürgen Bauer, Vorstand

T +49 (40) 696 528 350

F +49 (40) 696 528 359

E ir@avesone.com 03.09.2018 CET/CEST

Medienarchiv unter http://www.dgap.de