DGAP-Adhoc: bit by bit Holding AG:

Insiderinformation nach § 17 MAR Der Vorstand gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Herrn Thomas Prax, wohnhaft in Wiesbaden, zum 13.08.2018 zum neuen Mitglied des Vorstandes berufen hat. Herr Harald Buchner hat seinen Rücktritt zu diesem Datum erklärt. Berlin, 13. August 2018 Thomas Prax

Vorstand bit by bit Holding AG

Grunewaldstr. 22

D-12165 Berlin

Telefon: +49(30)219088-0

Telefax: +49(30)219088-90

Homepage: www.bitbybit.ag

eMail: info@bitbybit.ag

Vorstand: Thomas Prax

Aufsichtsratsvorsitzender: Andreas Gemeinhardt Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 64306 B 13.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

