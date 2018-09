DGAP-Adhoc: CECONOMY AG: Angepasster Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18

DGAP-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

CECONOMY AG: Angepasster Ausblick für das Geschäftsjahr 2017/18



Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung passt CECONOMY AG (CECONOMY) ihre EBITDA und EBIT Prognose für das Geschäftsjahr 2017/18 an und erwartet nun, ohne Berücksichtigung der Ergebnisbeiträge aus der Beteiligung an Fnac Darty S.A., ein EBITDA zwischen 680 Mio. EUR und 710 Mio. EUR (Vergleichsgröße Vorjahr: 714 Mio. EUR vor Sonderfaktoren), sowie ein EBIT zwischen 460 Mio. EUR und 490 Mio. EUR (Vergleichsgröße Vorjahr: 494 Mio. EUR vor Sonderfaktoren). Dies bedeutet einen Rückgang der Ergebniserwartung gegenüber der bisher veröffentlichten Prognose. Zuvor hatte CECONOMY eine Steigerung sowohl von EBITDA als auch EBIT im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich erwartet. CECONOMY erwartet weiterhin für das Geschäftsjahr 2017/18 ein leichtes Wachstum des Gesamtumsatzes gegenüber dem Vorjahr sowie korrespondierend eine leichte Verbesserung des Nettobetriebsvermögens. Die Anpassung der Prognose ist maßgeblich auf eine schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung in Deutschland im vierten Quartal zurückzuführen. Das ungewöhnlich heiße Wetter im Juli und August führte zu erheblichem Umsatz- und Ergebnisdruck. Zudem blieb die Geschwindigkeit der Umsetzung der strategischen Initiativen in Deutschland hinter den Erwartungen zurück. Die Prognose erfolgt wechselkursbereinigt und vor Portfolioveränderungen. Finanzkennzahlen: Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzkennzahlen sind in dem auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlichten Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (vgl. S. 50 bis 53) unter dem folgenden Link abrufbar: https://www.ceconomy.de/media/ceconomy_geschaeftsbericht_2016_17.pdf



