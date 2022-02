DGAP-Adhoc: CytoTools AG: Anfechtungsklage gegen Hauptversammlungsbeschlüsse vom 22.12.2021 erhoben

DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Rechtssache

CytoTools AG: Anfechtungsklage gegen Hauptversammlungsbeschlüsse vom 22.12.2021 erhoben



15.02.2022 / 18:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gem. Art. 17 MAR Anfechtungsklage gegen Hauptversammlungsbeschlüsse vom 22.12.2021 erhoben Ein Kläger hat Anfechtungsklage gegen die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der CytoTools AG vom 22.12.2021 gefassten Beschlüsse über - die Erhöhung des Grundkapitals (TOP 2), - (i) die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung 2017 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschreibungen, (ii) eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschreibungen und Genussrechten mit oder ohne Wandlungs- und Bezugsrechte(n) sowie zum Ausschluss des Bezugsrechts und (iii) die Schaffung eines neuen Bedingten Kapitals sowie (iv) die entsprechende Änderung der Satzung (TOP 3); sowie - die Schaffung eines Genehmigten Kapitals 2021 mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss durch eine entsprechende Satzungsänderung (§ 3 Abs. 3 und 4 der Satzung) (TOP 4), erhoben. Die Klage ist beim Landgericht Frankfurt am Main, 5. Kammer für Handelssachen, unter dem Aktenzeichen 3-05 O 2/22 anhängig. Über CytoTools Die CytoTools AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, welche 64,86% an der DermaTools Biotech GmbH und 49,5% an der CytoPharma GmbH hält. Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Bruno Rosen

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-172 4209039

E-Mail: kontakt@cytotools.de Kontakt:CytoTools AGDr. Bruno RosenKlappacher Str. 12664285 DarmstadtTel.: +49-172 4209039E-Mail: kontakt@cytotools.de 15.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de