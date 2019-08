DGAP-Ad-hoc: DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognose/Prognoseänderung

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: Prognoseerhöhung für FFO und Mieterträge



07.08.2019 / 16:54 CET/CEST

DEMIRE: Prognoseerhöhung für FFO und Mieterträge Prognose für den FFO I (nach Steuern, vor Minderheiten) 2019 erhöht sich auf EUR 30-32 Mio. (bisher: EUR 27-29 Mio.) Prognose für die Mieterträge 2019 wird auf EUR 80,5-82,5 Mio. angehoben (bisher: EUR 77-79 Mio. EUR) Langen, 07. August 2019 - Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) erhöht die Prognose 2019 für Mieterträge und FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten). Nach einer starken operativen Entwicklung im ersten Halbjahr 2019, dem Vollzug des Ankaufs eines Warenhausportfolios Anfang Juli 2019 sowie reduzierten Fremdkapitalkosten hat die DEMIRE heute die Prognose für den FFO I (nach Steuern und vor Minderheiten) von EUR 27-29 Mio. auf EUR 30-32 Mio. erhöht. Zudem wird die Prognose für die Mieterträge von EUR 77-79 Mio. auf EUR 80,5-82,5 Mio. angehoben. Der Bericht zum ersten Halbjahr 2019 wird am 14. August 2019 auf der Homepage der Gesellschaft veröffentlicht. Kontakt:

Michael Tegeder

Head of Investor Relations & Corporate Communications

DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG

Telefon: 06103/3724944

Kontakt:Michael TegederHead of Investor Relations & Corporate CommunicationsDEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AGTelefon: 06103/3724944Email: tegeder@demire.ag

