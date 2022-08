DGAP-Adhoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG: Ergebnis H1 2022 deutlich besser als erwartet

DGAP-Ad-hoc: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

DFV Deutsche Familienversicherung AG: Ergebnis H1 2022 deutlich besser als erwartet



11.08.2022 / 16:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ergebnis H1 2022 deutlich besser als erwartet

Frankfurt am Main, 11. August 2022 Die Deutsche Familienversicherung hat für das Jahr 2022 ein leicht positives Konzernergebnis vor Steuern geplant. Das erste Quartal des Jahres entwickelte sich besser als erwartet, ebenso das zweite Quartal. Das Unternehmen erreichte in H1 2022 ein Vorsteuer-Konzernergebnis von 1,9 Mio. (2021: -1,0 Mio. ). Die Beitragseinnahmen wuchsen inklusive Rückversicherungsanteil insgesamt um 36 %. Damit gelingt dem Unternehmen weiterhin deutlich überdurchschnittliches Wachstum bei gleichzeitigem Fortschreiben der Gewinnentwicklung in 2022.

Die wesentlichen Treiber für die positivere Entwicklung sind die weiterhin erfolgreiche Umsetzung der Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb (Opex) sowie ein kontinuierlich stabiles Kapitalanlageergebnis. Ebenso ermöglicht die Nutzung von Skaleneffekten eine steigende Effizienz im Unternehmen, welche sich positiv auf das Ergebnis auswirkt.

