DGAP-Adhoc: DGH Deutsche Grundwert Holding AG - Ordentliche Hauptversammlung/Wechsel des Aufsichtsrates19.07.2018

DGH AG Deutsche Grundwert Holding AG

Der Vorstand der DGH AG gibt bekannt, dass auf der ordentlichen Hauptversammlung der DGH AG, am 19.07.2018 in Berlin neue Mitglieder des Aufsichtsrates bestellt wurden, sowie das alle Tagesordnungspunkte zu 100 % angenommen wurden. - Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017, des Lageberichts

des Vorstandes sowie Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.

- Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017

- Beschlussfassung über die Bestellung der neuen Aufsichtsräte

- Bericht des Vorstandes 1.Halbjahr 2018 Der neue Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Herren: Udo Blümel, Rechtsanwalt (Aufsichtsratsvorsitzender),

tätig mit eigener Kanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht Steffan Buckwitz, Dipl. Ing, Consultant (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender),

tätig als Unternehmer im Bereich Immobilienbewertung und Immobilienentwicklung André Ritschel, Kaufmann (Aufsichtsrat),

tätig als Unternehmer im Bereich Sachversicherung und Immobilienvermittlung Die Aufsichtsräte Herr Harald Buchner, Danny Birk und Christian Birk haben ihre Ämter mit sofortiger Wirkung zum 19.07.2018 niedergelegt. An der ordentlichen Hauptversammlung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG haben unter Verzicht auf Formen und Fristen 100 % des Grundkapitals teilgenommen. Über die DGH Deutsche Grundwert Holding AG Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG mit Sitz in Berlin ist eine Managementgesellschaft für Immobilien-Investments. Mit ihrem Investmentkonzept "New Generation Investment" investiert sie in nachhaltige, generationsübergreifende Immobilien-Projekte. Dabei berücksichtigt die DGH AG sowohl die individuellen Anforderungen von Immobilien-Investoren als auch die aktuellen und langfristigen Bedürfnisse der Immobilien-Nutzer. Berlin, 19. Juli 2018 DGH Deutsche Grundwert Holding AG



Frank Peinelt, Vorstandsvorsitzender

Michael Power, Vorstand Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Bericht zum Halbjahr 2018 - DGH Deutsche Grundwert Holding AG



Strategische Ausrichtung

Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG und ihre Co-Investoren werden in deutsche Bestandsimmobilien und Immobilienprojekte investieren. Dabei soll die Gesellschaft langfristige Einnahmen aus Vermietung & Verpachtung erzielen und kurzfristige Einnahmen aus der Entwicklung von Immobilienprojekten generieren. Der Schwerpunkt bei der Auswahl von Immobilien liegt auf der Objektqualität sowie einer hohen Nachhaltigkeit und Entwicklungsfähigkeit der Immobilie.

Dafür wird die DGH Deutsche Grundwert Holding AG einen eigenen Investmentansatz definieren, der die im Immobilienmarkt stattfindenden Veränderungen berücksichtigt. Ziel der DGH Deutsche Grundwert Holding AG ist es, sich in den Geschäftsfeldern: - Pflege & Wohnen im Alter - Projektentwicklung & Wohnraumkonzepte - Denkmalimmobilien - Micro Apartments & Co-Working Space mit einem eigenen Markenauftritt unter 'New Generation Investment' zu positionieren.

Personalentwicklung

Mit der Bestellung von Herr Frank Peinelt zum Vorstandsvorsitzenden im März 2018, hat die bis dahin ruhende DGH Deutsche Grundwert Holding AG ihre neue Geschäftstätigkeit aufgenommen. Herr Peinelt betreut das Finanzmanagement und den Bereich Investor Relations. Zum weiteren Vorstand der DGH Deutsche Grundwert Holding AG wurde Herr Michael Power im April 2018 bestellt. Herr Power betreut die Unternehmensstrategie, Projektkoordinaton und Recht. Die Finanzkommunikation zur öffentlich wirksamen Positionierung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG, als Managementgesellschaft für Immobilien-Investments, wird seit dem Mai 2018 durch Herrn Wolfgang Machalek koordiniert. Auf der ordentlichen Hauptversammlung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG am 19.07.2018 wurde ein neuer Aufsichtsrat berufen. Dieser besteht aus: - Herr Rechtsanwalt Udo Blümel (Aufsichtsratsvorsitzender), tätig mit seiner Kanzlei im Bereich Gesellschaftsrecht und Vertragsrecht - Herr Dipl. Ing. Steffen Buckwitz (stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender), tätig als Unternehmer im Bereich Immobilienbewertung und Consultant - Herr André Rietschel (Aufsichtsrat), tätig als Kaufmann im Bereich Sachversicherung und Immobilienvermittlung Damit hat die DGH Deutsche Grundwert Holding AG in kurzer Zeit das Management neu besetzt und Personen gewinnen können, die durch ihre fachliche Expertise die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Gesellschaft ihren eingeschlagenen Weg der Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebes vorantreiben kann. Operatives Geschäft

Neben den strukturellen Aufbaumaßnahmen, hat die DGH Deutsche Grundwert Holding AG erste Immobilien und Immobilienprojekte akquiriert und befindet sich bei diesen in Vertragsverhandlungen bzw. Planung. Diese befinden sich an interessanten Standorten in strukturstarken Städten Deutschlands. Finanzierungsstrategie

Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG beabsichtigt neue strategische Aktionäre zu gewinnen, um die Entwicklung der Gesellschaft durch ihre geschäftliche Kompetenz langfristig zu fördern.

Für die Umsetzung von Immobilienprojekten werden für das jeweilige Projekt oder für das jeweilige Geschäftsfeld, institutionelle Investoren angesprochen. Berlin, Juli 2018 DGH Deutsche Grundwert Holding AG

Frank Peinelt Michael Power

