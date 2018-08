DGAP-Adhoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA: Erhöhung der Prognose des Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2018

DGAP-Ad-hoc: EUROKAI GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognoseänderung

nach Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) ISIN: DE0005706501 und DE0005706535 EUROKAI GmbH & Co. KGaA - Erhöhung der Prognose des Konzernergebnisses für das Geschäftsjahr 2018 Für den EUROKAI-Konzern wurde für das Geschäftsjahr 2018 bisher ein Konzernjahresüberschuss in einer Bandbreite zwischen EUR 40 Mio. und EUR 45 Mio. erwartet. Auf der Grundlage nachfolgender Ergebnisverbesserungen wird für das Gesamtjahr 2018 für den EUROKAI-Konzern ein gegenüber dem Vorjahr zwar unverändert rückläufiger Konzernjahresüberschuss erwartet. Dieser wird sich aus heutiger Sicht jedoch in einer Bandbreite zwischen EUR 50 Mio. und EUR 55 Mio. bewegen. Damit wird sich der Konzernjahresüberschuss 2018 gegenüber der ursprünglichen Erwartung deutlich verbessern. Für das Segment CONTSHIP Italia wird entgegen der ursprünglichen Erwartung gegenüber dem Vorjahr insbesondere aufgrund der besseren Ergebnisentwicklung des Medcenter Container Terminals in Gioia Tauro nur noch ein leichter Ergebnisrückgang erwartet. Die aus heutiger Sicht verbesserte Ergebniserwartung für das Medcenter Container Terminal steht im Zusammenhang mit einer gegenüber der bisherigen Prognose höheren Umschlagsmenge in Verbindung mit leicht verbesserten Durchschnittserlösen. Das Ergebnis des Segments EUROGATE wird aus heutiger Sicht aufgrund eines im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018 besseren Ergebnisses im zweiten Halbjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr unverändert deutlich rückläufig sein, jedoch über der ursprünglichen Prognose liegen. Der Halbjahresfinanzbericht 2018 wird am 29. August 2018 veröffentlicht. Hamburg, den 14. August 2018 Die persönlich haftende Gesellschafterin

