DGAP-Adhoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA: Kapitalerhöhung erfolgreich durchgeführt - Neues Aktienkapital beträgt nach HR-Eintragung 1.670.950 Euro

Die durch die Hauptversammlung am 23. Juni 2021 beschlossene Barkapitalerhöhung ist vollständig gezeichnet. Damit erhöht sich das Aktienkapital von 835.475 auf 1.670.950 auf den Inhaber lautende Stückaktien. Der Emissionserlös beträgt 2.506.425,00 EUR.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Ca. 60% der neuen Aktien wurden von Aktionären erworben. Die verbleibenden Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung von langfristig engagierten Investoren gezeichnet. Die Ankeraktionärin Lombardiello GmbH hat über den Bezug hinaus weitere Aktien übernommen und bleibt damit größte Aktionärin der Fonterelli GmbH & Co. KGaA. Die Kapitalerhöhung wird in Kürze zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet. Die neuen Aktien mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2021 werden bis zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung unter der ISIN DE000A3E5EA8 geführt und erhalten danach die ISIN DE000A1TNUU5. Die Lieferung der neuen Aktien in die Depots der Zeichner erfolgt nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister und Herstellung der Girosammelverwahrung der neuen Aktien. Die zufließenden Finanzmittel dienen der Beschleunigung des Wachstums aller Geschäftsbereiche. Es liegen bereits zahlreiche Opportunitäten zur Prüfung vor. Die Geschäftsführung

