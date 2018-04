DGAP-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q1 2018

DGAP-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q1 2018



12.04.2018 / 01:22 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR

GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen für Q1 2018



Für das erste Quartal 2018 geht GEA von folgenden vorläufigen Zahlen aus: Beim operativen EBITDA* werden voraussichtlich rund 65 Mio. EUR (Vorjahr 96 Mio. EUR) erzielt. Dazu trug wesentlich eine schwächere Brutto-Marge (Gross Margin) bei der Business Area Solutions, insbesondere auch in den amerikanischen Gesellschaften, bei. Darüber hinaus konnten in der Business Area Equipment die Ergebnisbeiträge aus Volumenwachstum die währungsbedingten Nachteile und negativen Produktmixeffekte, insbesondere in den USA, nicht vollständig kompensieren. Der Umsatz des Konzerns steigt voraussichtlich auf rund 1.035 Mio. EUR (Vorjahr 1.004 Mio. EUR). Die wechselkursbedingten Belastungen belaufen sich hier auf rund 50 Mio. EUR. Der Auftragseingang beträgt voraussichtlich rund 1.100 Mio. EUR (Vorjahr 1.136 Mio. EUR). Dabei lagen die wechselkursbedingten Belastungen bei knapp 60 Mio. EUR.



Der für das Jahr 2018 gegebene Ausblick auf die Geschäftsentwicklung wird bestätigt. Die Einschätzung stützt sich auf den soliden Auftragsbestand sowie bereits eingeleitete Maßnahmen. Dabei wird es auch wesentlich auf die Auftragseingangsentwicklung im zweiten Quartal 2018 ankommen.



Die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2018 veröffentlicht GEA am 4. Mai 2018.

* Das operative EBITDA ist im Geschäftsbericht 2017 auf S. 219 definiert; ab 2018 zusätzlich zu konstanten Wechselkursen im Vergleich zum Vorjahr (siehe S. 25). Der Geschäftsbericht 2017 von GEA ist im Internet unter gea.com abrufbar.



Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Donat von Müller

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1492

Fax +49 (0)211 9136 31087

donat.vonmueller@gea.com Kontakt:GEA Group AktiengesellschaftDonat von MüllerHead of IRTel. +49 (0)211 9136 1492Fax +49 (0)211 9136 31087donat.vonmueller@gea.com 12.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de