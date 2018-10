DGAP-Adhoc: Gerry Weber International AG: Aufsichtsrat beschließt umfassenden Umbau des Vorstands zur forcierten Neuausrichtung des Unternehmens

DGAP-Ad-hoc: GERRY WEBER International AG / Schlagwort(e): Personalie

Gerry Weber International AG: Aufsichtsrat beschließt umfassenden Umbau des Vorstands zur forcierten Neuausrichtung des Unternehmens



02.10.2018

Gerry Weber International AG: Aufsichtsrat beschließt umfassenden Umbau des Vorstands zur forcierten Neuausrichtung des Unternehmens

Halle/Westfalen, 2. Oktober 2018 - Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat in seiner heutigen Sitzung einen weitreichenden Umbau des Vorstands zur Neuausrichtung des Unternehmens und zur Forcierung des Zukunftskonzepts beschlossen. Dabei kam der Aufsichtsrat mit großem Bedauern der Bitte von Ralf Weber nach, ihn mit Ablauf des Geschäftsjahres 2017/18 per 31. Oktober 2018 von seinem Mandat als Vorsitzender des Vorstands der GERRY WEBER International AG zu entbinden. Zum 1. November 2018 wird Johannes Ehling, Mitglied des Vorstands sowie Chief Sales und Chief Digital Officer, die Funktion des Vorstandssprechers des Unternehmens einnehmen und die Ressorts von Ralf Weber übernehmen. Darüber hinaus wurde Florian Frank mit sofortiger Wirkung als Chief Restructuring Officer (CRO) zum Mitglied des Vorstands bestellt. Seine Berufung ist bis zum 31. Dezember 2019 befristet. Schließlich wurde die Schaffung der Position eines Produktvorstands, verantwortlich für die Positionierung der GERRY WEBER Marken, ihrer Produkte sowie für die Beschaffung, beschlossen und die entsprechende Suche nach einer geeigneten Person aufgenommen. Für die Position des CFO führt der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG die derzeitige Suche nach einem Nachfolger unvermindert fort und strebt eine zeitnahe Besetzung der Vakanz an.

Auch hinsichtlich der Zusammensetzung des Aufsichtsrats wurden in der Sitzung weitere Weichen gestellt: So wird Ralf Weber nach Ablauf seiner Vorstandstätigkeit in den Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG wechseln. Gerhard Weber, einer der beiden Gründer des Unternehmens, zieht sich aus Altersgründen zurück. Die entsprechenden Schritte für den Wechsel im Aufsichtsrat werden rechtzeitig eingeleitet.

