DGAP-Adhoc: Good Brands AG: Strategische Partnerschaft Good Brands AG / Start Now Consulting GmbH

Good Brands AG

Good Brands AG: Strategische Partnerschaft Good Brands AG / Start Now Consulting GmbH



02.12.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Good Brands AG und die Start Now Consulting GmbH haben zum heutigen Tag eine strategische Partnerschaft vereinbart. Die Good Brands AG wird ab sofort bei der Betreuung der Beteiligungen der Start Now GmbH unterstützen. Die Parteien haben hierzu heute einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet. Neben einer fixen monatlichen Vergütung beinhaltet der Vertrag auch eine erfolgsabhängige Vergütung für die Good Brands AG für den Fall einer Veräußerung einer Beteiligung der Start Now Consulting GmbH, die sich an Aufwand und Exiterlösen der Start Now Consulting GmbH bemessen soll. "Wir freuen uns sehr über die strategische Partnerschaft zwischen unseren beiden Beteiligungsgesellschaften. Es gibt viele inhaltliche Überschneidungen, aber auch spezielle Expertise bei jedem einzelnen Kooperationspartner, so dass wir uns sehr gut ergänzen werden" so Marc Langner, Vorstand der Good Brands AG. "Das können wir nur sehr deutlich unterstreichen" ergänzt Hannes Kohl, Geschäftsführer der Start Now GmbH, "im Rahmen der gemeinsamen Beteiligung BitterLiebe haben wir bereits sehr eng zusammengearbeitet und der im Dezember 2020 vollzogen EXIT wurde hervorragend durch die Good Brands AG initiiert, begleitet und umgesetzt. Die dabei entstandene vertrauensvolle Zusammenarbeit, möchten wir nun weiter ausbauen." Die Good Brands AG und die Start Now Consulting GmbH sind Beteiligungsgesellschaften mit Schwerpunkt auf der Finanzierung und strategischen Begleitung von Start-Ups in Direct-to-Consumer Geschäftsbereichen. 02.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

