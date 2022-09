DGAP-Adhoc: Großaktionäre beabsichtigen eine Umstrukturierung des Verwaltungsrats der SNP SE

DGAP-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Unternehmensrestrukturierung

Großaktionäre beabsichtigen eine Umstrukturierung des Verwaltungsrats der SNP SE



11.09.2022 / 22:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Großaktionäre beabsichtigen eine Umstrukturierung des Verwaltungsrats der SNP SE

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE gibt bekannt, dass die Aktionäre Wolfgang Marguerre und SN Assets GmbH ihre unbedingte Absicht zum Ausdruck gebracht haben, einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abwahl der Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Christoph Hütten, Sebastian Reppegather und Richard Roy und die Neuwahl zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder vorzuschlagen. Weiterhin ist beabsichtigt vorzuschlagen, den verkleinerten Verwaltungsrat in einen Aufsichtsrat zu ändern und damit vom monistischen System in eine dualistische Governance-Struktur überzugehen. Die Entscheidung des Verwaltungsrats über eine außerordentliche Hauptversammlung wird erst dann getroffen werden, wenn ein formwirksames Einberufungsverlangen dieser Aktionäre vorliegt. Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE gibt bekannt, dass die Aktionäre Wolfgang Marguerre und SN Assets GmbH ihre unbedingte Absicht zum Ausdruck gebracht haben, einer außerordentlichen Hauptversammlung die Abwahl der Verwaltungsratsmitglieder Prof. Dr. Christoph Hütten, Sebastian Reppegather und Richard Roy und die Neuwahl zweier neuer Verwaltungsratsmitglieder vorzuschlagen. Weiterhin ist beabsichtigt vorzuschlagen, den verkleinerten Verwaltungsrat in einen Aufsichtsrat zu ändern und damit vom monistischen System in eine dualistische Governance-Struktur überzugehen. Die Entscheidung des Verwaltungsrats über eine außerordentliche Hauptversammlung wird erst dann getroffen werden, wenn ein formwirksames Einberufungsverlangen dieser Aktionäre vorliegt.

Über SNP SNP ist ein weltweit führender Anbieter von Software zur Bewältigung komplexer digitaler Transformationsprozesse. Anders als klassische IT-Beratung im ERP-Umfeld setzt SNP auf einen automatisierten Ansatz mit Hilfe eigens entwickelter Software: Mit der Data Transformation Platform CrystalBridge(R) und dem SNP BLUEFIELDTM-Ansatz können IT-Landschaften deutlich schneller und sicherer umstrukturiert, modernisiert und Daten sicher in neue Systeme oder in Cloud-Umgebungen migriert werden. Dies gewährt Kunden klare qualitative Vorteile bei gleichzeitig reduziertem Zeit- und Kostenaufwand. Die SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.350 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von rund 167 Mio. EUR. Kunden sind global agierende Konzerne aus allen Branchen. SNP wurde 1994 gegründet, ist seit dem Jahr 2000 börsennotiert und seit August 2014 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN DE0007203705) gelistet. Seit 2017 firmiert das Unternehmen als Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea/SE). Weitere Informationen unter www.snpgroup.com Ansprechpartner SNP: Marcel Wiskow

Director Investor Relations

Telefon +49 6221 6425-637

E-Mail: Marcel.Wiskow@snpgroup.com 11.09.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de