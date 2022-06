DGAP-Adhoc: HBI-Hyperion SE: Verlustanzeige gemäß § 92 Abs. 1 AktG wegen außerplanmäßiger Abschreibung eines Wandelanleihenvertrages

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX schließt nach Zinserhöhungen der Fed, SNB und BoE unter 13.100 Punkten -- Wall Street sackt ab -- Nordex fliegt aus SDAX und TecDAX -- GAZPROM im Fokus

FDA stimmt Corona-Impfstoffe für kleinere Kinder zu. McDonald's zahlt Milliardenstrafe in Frankreich - Verdacht auf Steuerbetrug. Warburg Research stuft Südzucker auf "Hold" hoch. Ferrari will Gewinn bis 2026 deutlich anheben - Fokus auf E-Autos. Veolia will britisches Entsorgungsgeschäft verkaufen - Entspannung in Suez-Übernahme erhofft. Roche muss erneut Forschungsrückschlag einstecken.