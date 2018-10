DGAP-Adhoc: HeidelbergCement AG: HeidelbergCement AG passt Ausblick für das Jahr 2018 teilweise an

DGAP-Ad-hoc: HeidelbergCement AG / Schlagwort(e): Prognose/Gewinnwarnung

HeidelbergCement AG: HeidelbergCement AG passt Ausblick für das Jahr 2018 teilweise an



18.10.2018 / 08:08 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die HeidelbergCement AG hat heute auf Basis vorläufiger Zahlen für das dritte Quartal 2018 eine Neueinschätzung für das laufende Geschäftsjahr vorgenommen.



Absatz- und Umsatzentwicklung der ersten neun Monate des Jahres 2018 liegen im Rahmen der Erwartungen und der Ausblick für das Geschäftsjahr wird unverändert bestätigt.



Der Ausblick für das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen auf vergleichbarer Basis, das heißt bereinigt um Währungs- und Konsolidierungseffekte, für das Jahr 2018 wird hingegen auf einen Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich angepasst (zuvor: Anstieg im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich). Grund hierfür ist neben anhaltend widrigen Wetterbedingungen in den USA unter anderem eine spürbar über unseren Erwartungen liegende Energiekosteninflation, die im Jahresverlauf nur teilweise durch Preiserhöhungen ausgeglichen werden konnte. Entsprechend rechnet das Unternehmen nun damit, dass das Verhältnis aus Nettoverschuldung und Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs vor Abschreibungen (dynamischer Verschuldungsgrad) am Ende des Jahres über dem bisher erwarteten Wert von 2,5 liegen wird.



Gleichwohl geht das Unternehmen davon aus, dass der Anteil der Gruppe am Jahresüberschuss für das Jahr 2018 im Rahmen der Markterwartungen liegen wird.



Die finalen Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate 2018 werden wie geplant am 8. November veröffentlicht.

Kontakt:

HeidelbergCement AG

Group Communication & Investor Relation

Andreas Schaller

Tel.: +49 6221 481 13249

Fax: +49 6221 481 13217

ir-info@heidelbergcement.com



Berliner Straße 6

69120 Heidelberg

