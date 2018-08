DGAP-Adhoc: Holmes Investment Properties Plc (HIP) gibt Ausgabe einer 5-jährigen Wandelanleihe bekannt

DGAP-Ad-hoc: Holmes Investment Properties PLC / Schlagwort(e): Anleihe

Holmes Investment Properties Plc (HIP) gibt Ausgabe einer 5-jährigen Wandelanleihe bekannt



22.08.2018 / 20:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Key facts der Anleihe:



Anleihevolumen : Bis zu £ 5.000.000 GBP

Laufzeit: 5 Jahre bis 31. August 2023

Coupon: 8,5% pro Jahr

Mindestanlage: £ 5.000

Konvertierung: Umtausch bei Fälligkeit (vorbehaltlich der Bedingungen)



Die Mittel werden genutzt, um die Suche und die Sicherung von Standorten für Freizeitanbieter fortzusetzen und neben anderen Finanzierungsformen in diese Standorte zu investieren. Die gesammelten Mittel werden auch zur Refinanzierung kurzfristiger Schulden verwendet, die derzeit von der Gesellschaft gehalten werden.



Michael Simmonds, Chief Executive Officer von HIP, sagte: "Wir freuen uns diese neue Möglichkeit , in HIP und seine breitere Unternehmensgruppe zu investieren, anzubieten. Everyone Entertained (EvEnt) und Adrenaline World machen weiterhin Fortschritte bei der Identifizierung von Standorten und im Falle von EvEnt die Sicherung der kürzlich in Nordosten Englands angekündigten Location. Auf dem gewerblichen Immobilienmarkt gibt es große Chancen, und diese Investition bedeutet, dass unser Unternehmen schneller Standorte für unsere Betreiber sichern kann, die Arbeitsplätze und neue Freizeitmöglichkeiten für Familien schaffen. "



Potenzielle Anleger können ihr Interesse per E-Mail an Invest@hipplc.com anmelden.



HIP hat seine neue Website veröffentlicht, die unter www.hipplc.com zu finden ist.



Hinweise für Redakteure

Holmes Investment Properties Plc (Berlin: J16) ist eine auf den Freizeitsektor spezialisierte britische Immobilieninvestmentgesellschaft, die seit 2011 an der Berliner Börse notiert.

Über die Tochtergesellschaften, UK Adventure Parks Ltd und HIP Entertainment Properties, arbeitet HIP mit Immobiliengesellschaften zusammen, um geeignete Grundstücke zu identifizieren, diese Grundstücke im Rahmen von Optionsvereinbarungen zu erwerben, Planungsgenehmigungen zu erhalten, das Freizeitzentrum nach den Spezifikationen des Betreibers zu errichten und deren Erträge zu maximieren. Es werden zuvor vereinbarten langfristigen Mietvertrag mit einer vereinbarten Rendite angestrebt.

Da der Freizeitmarkt zusammen mit der Anzahl der Freizeitzentren in Großbritannien weiter wächst, beabsichtigt HIP, mit schnell wachsenden Unternehmen zusammenzuarbeiten, um in den nächsten 5-6 Jahren mindestens 12 Freizeitzentren zu entwickeln und dadurch den Wert des Unternehmens erheblich zu steigern. 22.08.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

