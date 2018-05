DGAP-Adhoc: Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens

DGAP-Ad-hoc: Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG / Schlagwort(e): Insolvenz

Hydrotec Gesellschaft für Wassertechnik AG: Eröffnung des Insolvenzverfahrens



02.05.2018 / 13:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Eröffnung des Insolvenzverfahrens Rehau, 2. Mai 2018 - Die Hydrotec AG (ISIN DE0006130305) gibt bekannt, dass das Amtsgericht Hof wegen Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung am 01.05.2018 das Insolvenzverfahren (Aktenzeichen IN 104/18) eröffnet hat. Zum Insolvenzverwalter wurde Herr Rechtsanwalt Joachim Exner aus der Kanzlei Dr. Beck & Partner GbR, Hof, ernannt. Kontakt:

Dr. Berthold Oberle

Vorstand

HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG

Reichenberger Straße 22, 95111 Rehau

Tel. +49 9283 / 851-0

Fax +49 9283 / 851-50

info@hydrotec-ag.de

www.hydrotec-ag.de Ende der Ad-hoc-Mitteilung



------------------------------------------------ Über HYDROTEC:

Unter dem Motto "Kompetenz in Sachen Wasser" ist HYDROTEC auf die Wasseraufbereitung fokussiert und in diesem Bereich einer der wenigen Komplettanbieter. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt technische Lösungen und Produkte zur Trink- und Brauchwassertechnik. Das Spektrum umfasst dabei Filtration, Ionenaustausch-, Enthärtungs- und Selektivaustauschverfahren, Dosiertechnik, Rohwasseraufbereitung, UV-Desinfektion, chemiefreie Wasserbehandlung sowie Schutzfilter (Wassermanagementsysteme).

Aufgrund des umfangreichen Produktportfolios können den Kunden individuelle und maßgeschneiderte Problemlösungen und Servicedienstleistungen angeboten werden. Zudem verfügt HYDROTEC über ein flächendeckendes Vertriebs- und Kundendienstnetz und betreibt eigene Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Produktweiterentwicklung und -optimierung. 02.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

