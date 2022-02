DGAP-Adhoc: Instone Real Estate Group SE kündigt Aktienrückkauf über bis zu EUR 50 Mio. an (max. 5 % des Aktienkapitals)

DGAP-Ad-hoc: Instone Real Estate Group SE / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

Instone Real Estate Group SE kündigt Aktienrückkauf über bis zu EUR 50 Mio. an (max. 5 % des Aktienkapitals)



10.02.2022 / 19:00 CET/CEST

Instone Real Estate Group SE kündigt Aktienrückkauf über bis zu EUR 50 Mio. an (max. 5 % des Aktienkapitals) Essen, 10. Februar 2022: Der Vorstand der Instone Real Estate Group SE (Instone) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nach Veröffentlichung des Konzernjahresabschlusses 2021 ein Programm zum Erwerb eigener Aktien zu starten. Damit macht die Instone Real Estate Group SE von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 13. Juni 2019 Gebrauch. Auf Basis dieser Ermächtigungen wurden bislang keine eigenen Aktien erworben. Der geplante Umfang des Aktienrückkaufprogramms umfasst ein Volumen von bis zu EUR 50 Mio., jedoch maximal bis zu 5,0 Prozent des derzeitigen Aktienkapitals, das heißt von bis zu 2,349 Millionen Aktien. Die bestehende Ermächtigung der Hauptversammlung eröffnet dem Vorstand die Möglichkeit, die erworbenen Aktien zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck zu verwenden. Der Vorstand beabsichtigt, die erworbenen Aktien primär zur Finanzierung für zukünftige Wachstumsinvestitionen einzusetzen. Das Programm wird durch Rückerwerb über die Börse durchgeführt. Das Aktienrückkaufprogramm ist auf den Zeitraum vom 18. März 2022 bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Die Instone Real Estate Group SE behält sich das Recht vor, das Aktienrückkaufprogramm jederzeit einzustellen. Der Aktienrückkauf wird sich an den Regelungen der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission orientieren. Instone wird regelmäßig auf der Investor Relations-Webseite über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms berichten. Der Vorstand bestätigt zudem die Finanzprognose für die Geschäftsjahre 2021 und 2022. 10.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

