DGAP-Adhoc: Instone Real Estate Group SE: Neue Prognose für das Geschäftsjahr 2022

Neue Prognose für das Geschäftsjahr 2022 Essen, 10 August 2022 - Der Vorstand der Instone Real Estate Group SE (Instone) hat in seiner heutigen Sitzung auf Basis der Geschäftsentwicklung und der überarbeiteten Planung eine neue Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 abgeleitet. So geht der Vorstand von Umsatzerlösen (bereinigt) von 600 bis 675 Millionen Euro, einer Rohergebnismarge (bereinigt) von mindestens 25,0 Prozent und einem Ergebnis nach Steuern (bereinigt) von 40 bis 50 Millionen Euro aus. Ferner erwartet der Vorstand ein Vermarktungsvolumen von rund 350 Millionen Euro. Der Vorstand geht dabei davon aus, dass die Beeinträchtigung der Erschwinglichkeit des Instone-Produkts und die Verunsicherung der Kunden infolge des starken Anstiegs der Hypothekenzinsen auch im weiteren Jahresverlauf die Vertriebsgeschwindigkeit und damit die Erlösrealisierung belasten werden. Die Materialverfügbarkeit ist bei deutlich gestiegenen Baukosten weiterhin eingeschränkt, so dass von anhaltenden negativen Effekten auf die Baugeschwindigkeit und damit die Erlösrealisierung sowie auf die Rohergebnismarge auszugehen ist. Miteingeflossen in die neue Prognose sind die Ergebnisse der ersten sechs Monate des laufenden Geschäftsjahres 2022. Die Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2022 lagen bei 268,0 Millionen Euro (Vj. 260,5 Millionen Euro), die Rohergebnismarge bei 25,7 Prozent (Vj. 29,4 Prozent) und das Ergebnis nach Steuern bei 19,6 Millionen Euro (Vj. 23,4 Millionen Euro). Der vollständige Halbjahresfinanzbericht ist am 11. August 2022 auf der Webseite www.instone.de abrufbar.



Investor Relations

Instone Real Estate

Burkhard Sawazki

Grugaplatz 2-4, 45131 Essen

Tel.: +49 (0)201 45355-137

E-Mail: burkhard.sawazki@instone.de



