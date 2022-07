DGAP-Adhoc: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG beschließt Ausgabe der Wandelanleihe 2022/2029

DGAP-Ad-hoc: International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Kapitalmaßnahme

04.07.2022 / 19:52 CET/CEST

International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG beschließt Ausgabe der Wandelanleihe 2022/2029 Gersthofen, 4. Juli 2022 - Der Vorstand der International School Augsburg -ISA- gemeinnützige AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine mit 3,0 % p.a. verzinsliche Wandelanleihe im Gesamtnennbetrag von bis zu 2.906.250,00, eingeteilt in bis zu 232.500 auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils 12,50, und einer Laufzeit von sieben Jahren auszugeben (Wandelanleihe 2022/2029). Den Aktionären wird ein Bezugsrecht eingeräumt. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 7. Juli 2022 (0:00 Uhr MESZ) und endet voraussichtlich am 26. Juli 2022 (24:00 MESZ). Das gesetzliche Bezugsrecht wird den Aktionären als mittelbares Bezugsrecht in der Weise eingeräumt, dass die Baader Bank AG zur Zeichnung und Übernahme der Schuldverschreibungen zum Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung (entsprechend 12,50) zugelassen wurde mit der Verpflichtung, sie den Aktionären im Verhältnis 2:1, d. h. 2 (zwei) Aktien der Gesellschaft berechtigen zum Bezug von 1 (einer) Schuldverschreibung, zu einem Ausgabebetrag von 100 % des Nennbetrages je Schuldverschreibung (entsprechend 12,50) zum Bezug anzubieten. Weitere Details werden im Bezugsangebot dargestellt, das im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Nicht von den Aktionären aufgrund des Bezugsrechts innerhalb der Bezugsfrist bezogene Schuldverschreibungen können von der Gesellschaft Aktionären über ihr Bezugsrecht hinaus sowie Investoren im Rahmen einer oder mehrerer Privatplatzierungen zu mindestens dem festgesetzten Ausgabebetrag angeboten werden. Das öffentliche Angebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (Ausnahme von der Verpflichtung zur Veröffentlichung eines Prospekts). Aktionären und Investoren wird empfohlen, das Basisinformationsblatt der Gesellschaft zu lesen, das vor Beginn des Angebotszeitraums auf der Internetseite der Gesellschaft abrufbar sein wird. 04.07.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

