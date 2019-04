DGAP-Adhoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK AG: Verkauf des Herrenmodefilialisten WORMLAND und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019

DGAP-Ad-hoc: Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG / Schlagwort(e): Verkauf/Prognoseänderung

Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG: LUDWIG BECK AG: Verkauf des Herrenmodefilialisten WORMLAND und Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2019



15.04.2019 / 17:30 CET/CEST

AD-HOC MELDUNG gemäß Artikel 17 MAR LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG

München, 15. April 2019: Der von der LUDWIG BECK AG am 31. Januar 2019 eingeleitete Verkaufsprozess zur Veräußerung der von der LUDWIG BECK Unternehmensverwaltungs GmbH gehaltenen sämtlichen Anteile an der Theo Wormland GmbH & Co. KG ("WORMLAND") hat heute zum Abschluss eines entsprechenden Kaufvertrags geführt. Käufer ist die von einem Team von WORMLAND-Managern gehaltene WL Erwerbs GmbH. Der Verkäufer überträgt das Unternehmen frei von Bankverbindlichkeiten zuzüglich einer Verkäuferzuzahlung in Höhe von ca. 7,5 Mio. EUR. Gleichzeitig hat sich der Käufer zu einer Eigenkapitalzuführung von rund 0,5 Mio. EUR verpflichtet. Durch die Veräußerung von WORMLAND verändert sich die Prognose von LUDWIG BECK für das Geschäftsjahr 2019. Hierbei wird als Vollzugstag des Kaufvertrags der 30. April 2019, 24:00 Uhr angenommen. LUDWIG BECK erwartet für das Jahr 2019 nun einen Umsatz auf Konzernebene zwischen 114 Mio. EUR und 119 Mio. EUR (bisher: zwischen 165 Mio. EUR und 170 Mio. EUR) sowie ein EBT (Ergebnis vor Steuern) zwischen -12 Mio. EUR und -13 Mio. EUR (bisher: zwischen 1,5 Mio. EUR und 2,5 Mio. EUR). Auf Ebene des Einzelabschlusses erwartet LUDWIG BECK für das Jahr 2019 nun einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund -10 Mio. EUR bis -11 Mio. EUR. Da der Bilanzgewinn 2019 der LUDWIG BECK AG dementsprechend voraussichtlich 0 EUR betragen wird, kann mit der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2019 nicht mehr gerechnet werden. Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier Aktiengesellschaft, Marienplatz 11, 80331 München ISIN DE0005199905



