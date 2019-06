DGAP-Ad-hoc: Lumaland AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Firmenübernahme

Berlin, 21. Juni 2019 - Die Lumaland AG (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat heute mit der Gesellschafterin der Wonista GmbH mit Sitz in Hofheim am Taunus einen Einbringungsvertrag abgeschlossen, aufgrund dessen die Wonista GmbH in die Lumaland AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2018/I eingebracht werden soll. Die Gesellschafterin der Wonista GmbH erhält im Rahmen der Sachkapitalerhöhung 210.000 neue Lumaland-Aktien zum Ausgabebetrag von je EUR 15,54 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Zusätzlich wird die am 29. März 2019 beschlossene Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus dem Genehmigten Kapital 2018/I von EUR 2.833.333,00 nur um EUR 141.616,00 auf EUR 2.974.949,00 durchgeführt. Zur Zeichnung der neuen Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 13,00 wurde die Apeiron Investment Group Ltd. zugelassen. Die Durchführung der Barkapitalerhöhung ist mittlerweile im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen. Zudem beabsichtigt die Lumaland AG, sämtliche Aktien an der The Social Chain Group AG mit Sitz in Berlin zu erwerben und zwar im Wege einer von der Hauptversammlung zu beschließenden Sachkapitalerhöhung gegen Ausgabe von ca. 5,85 Mio. neuen Lumaland-Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Der gebotene Transaktionspreis in Höhe von ca. 91 Mio. Euro für 100 % der Anteile an der The Social Chain Group AG entspricht einem Preis von 15,54 Euro pro neu ausgegebener Lumaland-Aktie - einem Aufschlag von ungefähr 134 % auf den durchschnittlichen Börsenkurs der Lumaland Aktie in den vergangenen 3 Monate und von ungefähr 94 % auf den Schlusskurs der Lumaland Aktie vom 20. Juni 2019. Das entspricht einem Umtauschverhältnis von etwa 1:1,8 bezogen auf die Unternehmenswerte der Lumaland AG und der The Social Chain Group AG. Der Einbringungsvertrag wird zeitnah abgeschlossen. Die Lumaland AG wird ihre Aktionäre um Zustimmung zu dieser Transaktion im Rahmen der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Lumaland AG bitten, zu der nun ebenfalls zeitnah eingeladen werden wird. Nach Zustimmung durch die Lumaland-Aktionäre würde die The Social Chain Group AG eine hundertprozentige Tochtergesellschaft werden. Der vorgenannte Einbringungsvertrag wird in der Hauptversammlung ausgelegt und kann ab Veröffentlichung der Einladung auch im Internet unter www.lumaland.ag/hv2019/ eingesehen werden. Der Vorstand

