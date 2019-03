DGAP-Adhoc: MOLOGEN AG: Dr. med. Stefan M. Manth zum neuen Vorstandsvorsitzenden der MOLOGEN AG bestellt

DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Personalie

MOLOGEN AG: Dr. med. Stefan M. Manth zum neuen Vorstandsvorsitzenden der MOLOGEN AG bestellt



27.03.2019 / 14:22 CET/CEST

Dr. med. Stefan M. Manth zum neuen Vorstandsvorsitzenden der MOLOGEN AG bestellt

Berlin, 27. März 2019 - Der Aufsichtsrat der MOLOGEN AG (ISIN DE000A2LQ900 / WKN A2LQ90) (die "Gesellschaft") hat heute Dr. med. Stefan M. Manth, bislang stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MOLOGEN AG, zeitnah mit Wirkung nach Abschluss der derzeit laufenden Kapitalmaßnahme zum Mitglied des Vorstands und zum neuen Vorstandsvorsitzenden (CEO) der MOLOGEN AG bestellt.

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

