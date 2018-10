DGAP-Adhoc: MyHammer Holding AG: Vorläufige ungeprüfte Geschäftszahlen für die ersten 3. Quartale 2018 / Prognose Gesamtjahr

DGAP-Ad-hoc: MyHammer Holding AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Prognoseänderung

Die MyHammer Holding AG hat in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018 im Konzern auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Geschäftszahlen Umsatzerlöse in Höhe von TEUR 9.868 erzielt (Vorjahr TEUR 8.301). Dies entspricht einer Steigerung von rd. 19 %.



Das Konzernbetriebsergebnis konnte auf TEUR 1.263 (Vorjahr TEUR 206) gesteigert werden. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 513 %. Die gestiegene Profitabilität beruht wesentlich auf geringeren Aufwendungen für die Vermarktung als geplant, denn die ohnehin sehr hohe Auslastung im Handwerk führt zu einer potentiell geringeren Effizienz von Vermarktungsaufwendungen, die aus diesem Grunde nicht in der geplanten Höhe getätigt wurden.



Für das Gesamtjahr 2018 erwartet der Vorstand nunmehr ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 18 % bis 20 % und eine Steigerung des Konzernbetriebsergebnisses in einer Bandbreite von 60 % bis 75 %.

