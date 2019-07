DGAP-Adhoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA und FEV Europe GmbH unterzeichnen Partnervertrag

DGAP-Ad-hoc: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA und FEV Europe GmbH unterzeichnen Partnervertrag



03.07.2019 / 11:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA unterzeichnete heute mit der FEV Europe GmbH einen gemeinsamen Partnervertrag. Gegenstand des Vertrags ist eine strategische und technische Zusammenarbeit der beiden Unternehmen.



Die von NorCom entwickelte DaSense-Technologie analysiert große Mengen an Daten und managt komplexe, heterogene, semi-strukturierte und hoch proprietäre Daten mit Fokus auf die Automobilindustrie. Die Integration der DaSense-Technologie in das Produktportfolio von Partnerunternehmen ist eine wichtige Basis für den weltweiten Vertrieb und Einsatz der Software. Die Gewinnung von Automobilzulieferern als Partner ist daher ein zentrales strategisches Ziel von NorCom. FEV ist das zweite Unternehmen, das NorCom für eine solche Kooperationen gewinnen konnte.



Die FEV Gruppe mit Hauptsitz in Aachen, Deutschland, ist ein international anerkannter Dienstleister in der Fahrzeugentwicklung. Die FEV Gruppe beschäftigt über 6200 hochqualifizierte Spezialisten in kundennahen Entwicklungszentren an mehr als 40 Standorten auf vier Kontinenten. Die Integration der DaSense Technologie erfolgt in das Produktportfolio der "FEV Software and Testing Solutions". In diesem Bereich bietet FEV die Produktion moderner Prüfstandseinrichtungen und Messtechnik sowie Softwarelösungen, die zu einer effizienteren Entwicklung beitragen und signifikante Arbeitsschritte von der Straße in den Prüfstand oder gar in die Simulation verlegen.



Die heute geschlossene Partnerschaft setzt wertvolle Synergien im stetig an Bedeutung gewinnenden Feld der Big Data Technologien frei und stärkt damit das Software Produktportfolio der FEV. DaSense trägt erheblich zum Kompetenzgewinn in branchenspezifischen Anwendungen bei und ermöglicht neue Größenordnungen im weltweiten Projektgeschäft.



Die operative Zusammenarbeit der Unternehmen startet mit Abschluss des Vertrags.

_________________________________________

Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Julia Keck

IR

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de 03.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de