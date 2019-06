DGAP-Adhoc: NORTHERN BITCOIN ERHÄLT FINANZIERUNG ÜBER EUR 8 MIO.

DGAP-Ad-hoc: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Sonstiges

NORTHERN Bitcoin ERHÄLT FINANZIERUNG ÜBER EUR 8 MIO.



29.06.2019 / 18:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AD HOC INFORMATION NORTHERN BITCOIN ERHÄLT FINANZIERUNG ÜBER EUR 8 MIO. Frankfurt am Main, 29. Juni 2019. Die Northern Bitcoin AG (Xetra: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat eine Finanzierung in Form eines Rahmendarlehens über EUR 8 Mio. erhalten. Die Finanzierung kann flexibel in Anspruch genommen werden, hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2025 und baut die finanziellen Optionen der Gesellschaft weiter aus. Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Bitcoin AG und auch keinen Wertpapierprospekt der Northern Bitcoin AG dar. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche, steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions- oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb Kanadas, Australiens oder Japans bestimmt. Pressekontakt:

Northern Bitcoin AG

Dr. Hans Joachim Dürr

Head of Corporate Communications

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt

E-Mail: h.duerr@northernbitcoin.com

Telefon: +49 69 348 752 89 Investor Relations:

Sven Pauly

E-Mail: ir@northernbitcoin.com

