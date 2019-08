DGAP-Adhoc: Nynomic AG: Erwerb des Geschäftsbetriebs der LemnaTec GmbH abgeschlossen

DGAP-Ad-hoc: Nynomic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

13.08.2019 / 15:03 CET/CEST

Nynomic AG: Erwerb des Geschäftsbetriebs der LemnaTec GmbH abgeschlossen Wedel (Holst.), 13.08.2019 Die - am 12.08.2019 mitgeteilte - Übernahme des Geschäftsbetriebs der LemnaTec GmbH, Aachen, durch eine zu 100% gehaltene Tochtergesellschaft der Nynomic AG im Rahmen eines Asset Deals ist abgeschlossen. Die für die Wirksamkeit des Erwerbs notwendige Zustimmung des Gläubigerausschusses der LemnaTec GmbH ist erteilt worden. Der Vollzug des Erwerbs ist erfolgt. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die smarten Photonik-Lösungen bauen auf einer Technologieplattform basierend auf spektraler Sensorik auf. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Nynomic nutzt einen auf Miniaturisierung begründeten Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Systemanbieter von der Komponente bis zum Gerät. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 400 Mitarbeitern, inklusive LemnaTec, global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

