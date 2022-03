DGAP-Adhoc: Nynomic AG: Rekord-Geschäftsjahr 2021 mit Umsatz- und Ertragssprung / Fortsetzung des Wachstumstrends in 2022 erwartet

DGAP-Ad-hoc: Nynomic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

Nynomic AG: Rekord-Geschäftsjahr 2021 mit Umsatz- und Ertragssprung / Fortsetzung des Wachstumstrends in 2022 erwartet



24.03.2022 / 09:00 CET/CEST

Nynomic AG: Rekord-Geschäftsjahr 2021 mit Umsatz- und Ertragssprung / Fortsetzung des Wachstumstrends in 2022 erwartet Wedel (Holst.), 24.03.2022 Die Nynomic AG hat die wichtigsten, noch vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2021 ermittelt. Die zuletzt am 02.11.2021 zum zweiten Mal angehobene Prognose wurde nochmals deutlich übertroffen: So lag der Umsatz konzernweit bei ca. Mio. EUR 105,2 (2020: Mio. EUR 78,6; +34%). Das EBIT betrug ca. Mio. EUR 13,0 (2020: Mio. EUR 8,0; +63%), mit einer entsprechenden EBIT-Marge von rund 12% (2020: 10%). Die Nynomic AG hat das Geschäftsjahr 2021 zudem wieder mit einem Auftragsbestand auf Rekordniveau in Höhe von rund Mio. EUR 73,5 (31.12.2020: Mio. EUR 72,6; +1%) abgeschlossen und ist somit mit vollen Auftragsbüchern in das Geschäftsjahr 2022 gestartet. Mit diesen äußerst erfreulichen Ergebnissen ist es der Nynomic Gruppe erneut gelungen, nachhaltiges, dynamisches Wachstum und steigende Profitabilität erfolgreich miteinander zu verbinden. Trotz der großen Planungsunsicherheit infolge der angespannten geopolitischen Rahmenbedingungen gehen die Vorstände der Nynomic Gruppe, Maik Müller und Fabian Peters, für das laufende Geschäftsjahr 2022 von einem Konzernumsatz in Höhe von mindestens Mio. EUR 110,0 sowie einer weiteren EBIT-Margenausweitung im Vergleich zum Vorjahr aus. Der vollständige Geschäftsbericht 2021 der Nynomic AG wird voraussichtlich im Mai 2022 veröffentlicht. Über Nynomic: Die Nynomic AG ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum. Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 500 Mitarbeitern global aufgestellt. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www.nynomic.com Nynomic AG

